27 сентября населенные пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с стороны Азербайджана. Пострадавшие заявили, что тогда погибло как минимум 10 военнослужащих и двое мирных жителей, а еще о 10 раненных. Несмотря на объявление перемирия, вспышки конфликта возникают до сих пор.

Одной из жертв стал Эрик Сарян – 18-летний полузащитник ереванского «Локомотива», который ушел на фронт после начала конфликта.

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«Эрик героически погиб в ожесточенных боях на армяно-азербайджанской границе. «Локомотив» разделяет тяжелое горе и выражает поддержку семье и близким Эрика Саряна. Мы победим», – гласит заявление пресс-службы ереванского клуба.

Это не первая потеря «Локомотива» в боях в Нагорном Карабахе. 8 октября клуб сообщил о гибели футболиста Давида Бабаяна.

«Локомотив» выступает в низших лигах чемпионата Грузии.

Карабахский конфликт – этнополитический конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами.

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