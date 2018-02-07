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Игрок в чемпионате Кипра оформил хет-трик, заменился, и сменивший его партнер тоже закинул 3 мяча

Игрок в чемпионате Кипра оформил хет-трик, заменился, и сменивший его партнер тоже закинул 3 мяча
Eurosport

19 ч. назад

Вот это передача эстафеты!

«Пафос» уничтожил «Арис» в матче 23-го тура чемпионата Кипра со счетом 6:0. Отличались в тот вечер всего два футболиста.

В первом тайме за всех отдувался бывший нападающий «Химок» Даниэль Сикорски, оформивший хет-трик к 42-й минуте. В перерыве он уступил место на поле экс-футболисту «Стали» Бою Долу, который на 81-й, 84-й и 91-й минутах закинул «Арису» еще треху.

  • «Пафос» занимает девятое место, «Арис» – 13-е (предпоследнее).
  • Сикорски провел 11 матчей за «Химки» в первой половине сезона-2016/17 и забил 4 гола.
  • Дол отыграл сезон-2016/17 в украинской «Стали» из Каменского, забив 2 мяча в 20 играх.

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