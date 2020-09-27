Лион
    -
    22:00
    27.09.20
    Girondins de Bordeaux
      Чемпионат Франции среди женщин • Тур 3
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      Лион - Girondins de Bordeaux
      Чемпионат Франции среди женщин - 27 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Франции среди женщин. Следите за матчем Лион – Girondins de Bordeaux на Eurosport.ru! 27 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лион и Girondins de Bordeaux и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лион и Girondins de Bordeaux, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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