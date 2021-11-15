Французская полиция продолжает расследование по факту избиения футболистки «ПСЖ» и сборной Франции Хейры Хамрауи, на которую было совершено жестокое нападение вечером 4 ноября.

Хамрауи в компании Аминаты Диалло, которая вела автомобиль, и других игроков парижского клуба возвращалась домой после вечеринки в ресторане неподалеку от Булонского леса. Примерно в 22:00 к машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь и вытащили Хамрауи из салона. Нападавшие избили футболистку арматурой по ногам, после чего скрылись с места преступления. Спортсменка была госпитализирована. В больнице ей наложили швы на повреждения.

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Сразу после покушения ее напарница Диалло была арестована. Ее подозревали в организации нападения на Хамрауи с целью устранения конкурентки за место в основе. Теперь ситуация меняется. В четверг, 11 ноября, после 36-часового слушания гипотеза о нападении, связанном со спортивным соперничеством, отступила на задний план, и Диалло была освобождена из-под стражи.

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Эрик Абидаль Фото: Getty Images

По информации Le Monde, в расследовании теперь фигурирует имя бывшего защитника «Монако», «Лиона», «Барселоны» и сборной Франции Эрика Абидаля. Он попал в поле зрения полиции после тщательного изучения телефонных переговоров Хамрауи. Как сообщила прокурор Версальской республики Мэривон Кайллиботт, экс-футболист в ближайшее время будет допрошен, как, возможно, и его супруга Хайет Абидаль, которая может быть замешана в скандале.

Расследование установило, что во время нападения на Хамрауи преступники упрекали футболистку в том, что она «спит с женатыми мужчинами», а некоторые из ее одноклубниц были в курсе, что Хейра звонила Абидалю на следующий день после нападения.

Хейра Хамрауи Фото: Getty Images

Адвокат Абидаля на вопросы по поводу дела Хамрауи ответил так: «Я говорил с ним, но пока я вам абсолютно ничего не скажу».

Закончив спортивную карьеру, Эрик Абидаль попробовал себя в консультировании на телевидении и привлекался к комментированию матчей Лиги чемпионов.

В чемпионате Франции среди женских команд «ПСЖ» после восьми матчей идет на втором месте, набрав 21 очко и уступая лишь команде «Олимпик Лион», сумевшей не потерять ни единого очка.

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