Нападающий «УСМ Алжир» Кваме Опоку отказался от секса, чтобы хорошо играть. Об этом заявил сам футболист сборной Ганы.
«Я не беспокоюсь – сейчас я начал жить. У меня есть подруги, но я с ними не встречаюсь. Я никогда раньше не вступал в отношения, и это помогает мне как футболисту. Я силен в игре благодаря воздержанию от секса», – приводит слова Опоку Modern Ghana.
- 22-летний Опоку дебютировал за сборную Ганы 25 марта в матче против ЮАР в отборочном матче Кубка африканских наций.
- Ранее Опоку выступал за «Асанте Котоку», один из лучших клубов Ганы.
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