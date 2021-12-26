У алжирского футболиста Софьяна Лукара случился сердечный приступ после столкновения с голкипером своей команды в матче второго дивизиона национального чемпионата между клубами «Оран» и «Саида» 25 декабря.
Инцидент с участием 28-летнего игрока произошел в середине первого тайма. После столкновения футболисту была оказана необходимая медицинская помощь. Он продолжил игру, но через 10 минут перенес сердечный приступ. Лукар был срочно отправлен в госпиталь, но скончался по дороге. Командам сообщили эту новость, и матч был остановлен.
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