1. FC Köln
    -
    20:00
    01.11.20
    Südstadion Köln
    Bayer 04 Leverkusen
      DFB-Pokal Frauen • Второй раунд
      Календарь
      Перед матчем

      1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen

      Футбол, DFB-Pokal Frauen. Следите за матчем 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen на Eurosport.ru! 1 ноября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу 1. FC Köln и Bayer 04 Leverkusen и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются 1. FC Köln и Bayer 04 Leverkusen, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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