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Айнтрахт Франкфурт - Майнц

Кубок Германии - 7 февраля 2018

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Майнц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Сандро Шварц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Майнц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Майнц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

