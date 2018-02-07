Айнтрахт Франкфурт
    -
    20:30
    07.02.18
    Коммерцбанк-Арена
    Майнц
      Кубок Германии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - Майнц
      Кубок Германии - 7 февраля 2018

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Майнц на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Нико Ковач или Сандро Шварц? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Айнтрахт Франкфурт – Майнц? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Айнтрахт Франкфурт и Майнц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0