Байер
    -
    22:45
    06.02.18
    БайАрена
    Вердер
      Кубок Германии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Байер - Вердер
      Кубок Германии - 6 февраля 2018

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Байер – Вердер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 6 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хайко Херрлих или Флориан Кохфельдт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Байер – Вердер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Байер и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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