Падерборн
    -
    20:30
    06.02.18
    Eнepгиeтeam Арена
    Бавария Мюнхен
      Кубок Германии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Падерборн - Бавария
      Кубок Германии - 6 февраля 2018

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Падерборн – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 6 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Steffen Baumgart или Юпп Хайнкес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Падерборн – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Падерборн и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! «Бавария» принимает лидера третьей немецкой лиги «Падерборн», который много забивает. Все, кто хочет увидеть много голов – добро пожаловать на немецкую жесть из Кубка Германии!

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