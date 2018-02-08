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Немецкий судья пососал карамельки, которыми фанаты «Майнца» закидали поле

Немецкий судья пососал карамельки, которыми фанаты «Майнца» закидали поле
Eurosport

6 ч. назад

Скандальный арбитр поделился десертом с Найджелом де Йонгом, но тот отказался.

В четвертьфинале Кубка Германии «Айнтрахт» отметелил «Майнц» – 3:0. Голы забили Анте Ребич, Александер Хак и Омар Маскарель.

Фанаты «Майнца» сильно расстроились и закидали поле конфетками. Но это никого не побеспокоило – более того, судья матча Дениз Айтекин подобрал парочку и полакомился. Рефери даже предложил одну Найджелу де Йонгу, но легендарный голландец, выступающий за «Майнц», не подсластил горечь проигрыша.

  • Дениз Айтекин – скандальный судья, отработавший на ответом матче «Барселоны» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов-2016/17.
  • В полуфинал Кубка Германии вышли «Айнтрахт», «Бавария», «Байер» и «Шальке».

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