Ганза Росток
    -
    20:30
    31.10.18
    ДКБ-Арена
    Нюрнберг
      Кубок Германии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ганза Росток - Нюрнберг
      Кубок Германии - 31 октября 2018

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ганза Росток – Нюрнберг на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Павел Дотчев или Михаэль Кёлльнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ганза Росток и Нюрнберг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ганза Росток и Нюрнберг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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