Хеми Лейпциг
    -
    20:30
    30.10.18
    Падерборн
      Кубок Германии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Хеми Лейпциг - Падерборн
      Кубок Германии - 30 октября 2018

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Хеми Лейпциг – Падерборн на Eurosport.ru! 30 октября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хеми Лейпциг и Падерборн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хеми Лейпциг и Падерборн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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