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Ульм 1846 - Фортуна Дюссельдорф

Кубок Германии - 30 октября 2018

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ульм 1846 – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 30 октября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ульм 1846 и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ульм 1846 и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

