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Веен Висбаден - Гамбург

Кубок Германии - 30 октября 2018

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Веен Висбаден – Гамбург на Eurosport.ru! 30 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рюдигер Рем или Ханнес Вольф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Веен Висбаден и Гамбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Веен Висбаден и Гамбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

