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Арминия - Дуйсбург

Кубок Германии - 31 октября 2018

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Арминия – Дуйсбург на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джефф Сайбене или Торстен Либеркнехт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арминия и Дуйсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Арминия и Дуйсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

