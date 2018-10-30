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Хайденхайм - Зандхаузен

Кубок Германии - 30 октября 2018

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Хайденхайм – Зандхаузен на Eurosport.ru! 30 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Франк Шмидт или Uwe Koschinat? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хайденхайм и Зандхаузен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Хайденхайм и Зандхаузен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

