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Гамбург - Нюрнберг

Кубок Германии - 5 февраля 2019

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Гамбург – Нюрнберг на Eurosport.ru! 5 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ханнес Вольф или Михаэль Кёлльнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гамбург и Нюрнберг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Гамбург и Нюрнберг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

