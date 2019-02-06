Герта
    -
    22:45
    06.02.19
    Олимпиаштадион
    Бавария Мюнхен
      Кубок Германии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Герта - Бавария
      Кубок Германии - 6 февраля 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Герта – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 6 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паль Дардай или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Герта и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Герта и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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