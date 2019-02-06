РБ Лейпциг
    -
    20:30
    06.02.19
    Ред Булл Арена
    Вольфсбург
      Кубок Германии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - Вольфсбург
      Кубок Германии - 6 февраля 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Вольфсбург на Eurosport.ru! 6 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Вольфсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0