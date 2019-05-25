РБ Лейпциг
    -
    21:00
    25.05.19
    Олимпиаштадион
    Бавария Мюнхен
      Кубок Германии • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - Бавария
      Кубок Германии - 25 мая 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 25 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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