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«Бавария» разнесла «РБ Лейпциг» и сделала золотой дубль

«Бавария» разнесла «РБ Лейпциг» и сделала золотой дубль
Eurosport

20 мин. назад

Германия – страна, где никогда заранее нельзя предсказать победителя.

Мюнхенская «Бавария» стала обладателем Кубка Германии-2018/19, обыграв в финале «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.

В первом тайме отличился форвард мюнхенцев Роберт Левандовский, во втором победу закрепили голы Кингсли Комана и все того же Левандовского.

  • «Бавария» выиграла 19-й Кубок Германии, но первый за три года.
  • Несколько дней назад мюнхенцы оформил 29-е чемпионство.
  • Последний золотой дубль до этого момента как раз и пришелся на 2016 год.

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