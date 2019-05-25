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«Бавария» разнесла «РБ Лейпциг» и сделала золотой дубль
Германия – страна, где никогда заранее нельзя предсказать победителя.
Мюнхенская «Бавария» стала обладателем Кубка Германии-2018/19, обыграв в финале «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.
В первом тайме отличился форвард мюнхенцев Роберт Левандовский, во втором победу закрепили голы Кингсли Комана и все того же Левандовского.
- «Бавария» выиграла 19-й Кубок Германии, но первый за три года.
- Несколько дней назад мюнхенцы оформил 29-е чемпионство.
- Последний золотой дубль до этого момента как раз и пришелся на 2016 год.
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