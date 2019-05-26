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«Там мой сын!» Мама Комана пришла на финал Кубка Германии в бар, потому что дома сломался телевизор
Мест не было, но ее пустили.
Во время финала Кубка Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг» в мюнхенский бар Stadion an der Schleissheimer Straße пришла женщина. Свободных мест не было, но ее пропустили.
«Незадолго до игры у дверей появилась женщина. «Мы рады гостям, но уже не осталось свободных мест...» – сказали мы. Но она говорила: «Там мой сын, там мой сын!» Мы спросили, где он сидит, а она ответила, что он играет в матче, его зовут Кингсли, а у нее сломался телевизор. Мы пригласили маму к бару, и она была счастлива», – написано в бара.
- «Бавария» выиграла со счетом 3:0 и взяла Кубок Германии.
- Кингсли Коман стал автором второго мяча.
«Бавария» разнесла «РБ Лейпциг» и сделала золотой дубль
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