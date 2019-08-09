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Зандхаузен - Боруссия Мёнхенгладбах

Кубок Германии - 9 августа 2019

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Зандхаузен – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 9 августа 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Uwe Koschinat или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зандхаузен и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Зандхаузен и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

