Зандхаузен
    -
    21:45
    09.08.19
    BWT-Stadion am Hardtwald
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Зандхаузен - Боруссия Мёнхенгладбах
      Кубок Германии - 9 августа 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Зандхаузен – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 9 августа 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Uwe Koschinat или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зандхаузен и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зандхаузен и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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