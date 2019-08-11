Вальдхоф Маннгейм
    -
    16:30
    11.08.19
    Карл-Бенц-Штадион
    Айнтрахт Франкфурт
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Вальдхоф Маннгейм - Айнтрахт Франкфурт
      Кубок Германии - 11 августа 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Вальдхоф Маннгейм – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! 11 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Bernhard Trares или Ади Хюттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вальдхоф Маннгейм и Айнтрахт Франкфурт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вальдхоф Маннгейм и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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