Алемания Ахен
    1-ый тайм
    0
    -
    1
    16:30
    10.08.19
    Тиволи
    Байер
    Кубок Германии • Первый раунд
    Плей-офф
    • 1-ый тайм
    • Алемания Ахен
    • Байер
    • Хаккенберг (А)
      19'
    Перед матчем

    Онлайн
    Алемания Ахен - Байер
    Кубок Германии - 10 августа 2019

    Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Алемания Ахен – Байер на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алемания Ахен и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Алемания Ахен и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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