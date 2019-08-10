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Алемания Ахен - Байер

Кубок Германии - 10 августа 2019

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Алемания Ахен – Байер на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алемания Ахен и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Алемания Ахен и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

