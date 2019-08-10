TuS Dassendorf
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    16:30
    10.08.19
    Динамо Дрезден
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      TuS Dassendorf - Динамо Дрезден
      Кубок Германии - 10 августа 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем TuS Dassendorf – Динамо Дрезден на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу TuS Dassendorf и Динамо Дрезден и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются TuS Dassendorf и Динамо Дрезден, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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