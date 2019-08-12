Ганза Росток
    -
    19:30
    12.08.19
    ДКБ-Арена
    Штутгарт
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ганза Росток - Штутгарт
      Кубок Германии - 12 августа 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Ганза Росток – Штутгарт на Eurosport.ru! 12 августа 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jens Härtel или Tim Walter? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ганза Росток и Штутгарт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ганза Росток и Штутгарт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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