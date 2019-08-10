Верль
1-ый тайм
2
-
0
16:30
10.08.19
Stadion an der Poststraße
Аугсбург
    Кубок Германии • Первый раунд
    Плей-офф
    • 1-ый тайм
    • Верль
    • Аугсбург
    • Schallenberg
      24'
    • Сухи (А)
      8'
    Перед матчем

    Онлайн
    Верль - Аугсбург
    Кубок Германии - 10 августа 2019

    Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Верль – Аугсбург на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Верль и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Верль и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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