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- 1-ый тайм
- Schallenberg24'
- Сухи (А)8'
Перед матчем
Онлайн
Верль - Аугсбург
Кубок Германии - 10 августа 2019
Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Верль – Аугсбург на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Верль и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Верль и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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