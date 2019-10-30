Верль
    -
    20:30
    30.10.19
    Stadion an der Poststraße
    Хольштайн Киль
      Кубок Германии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Верль - Хольштайн Киль
      Кубок Германии - 30 октября 2019

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Верль – Хольштайн Киль на Eurosport.ru! 30 октября 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Guerino Capretti или Ole Werner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Верль и Хольштайн Киль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Верль и Хольштайн Киль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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