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Санкт-Паули - Айнтрахт Франкфурт
Кубок Германии - 30 октября 2019
Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Санкт-Паули – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! 30 октября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Йос Лухукай или Ади Хюттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санкт-Паули и Айнтрахт Франкфурт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Санкт-Паули и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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