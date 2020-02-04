Айнтрахт Франкфурт
    -
    20:30
    04.02.20
    Коммерцбанк-Арена
    РБ Лейпциг
      Кубок Германии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - РБ Лейпциг
      Кубок Германии - 4 февраля 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 4 февраля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ади Хюттер или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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