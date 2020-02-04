Шальке 04
    -
    22:45
    04.02.20
    Фельтинс-Арена
    Герта
      Кубок Германии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Шальке - Герта
      Кубок Германии - 4 февраля 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Шальке 04 – Герта на Eurosport.ru! 4 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Вагнер или Юрген Клинсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шальке 04 и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шальке 04 и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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