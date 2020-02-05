Саарбрюкен
    -
    22:45
    05.02.20
    Лудвигспарк
    Карлсруэ
      Кубок Германии • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Саарбрюкен - Карлсруэ
      Кубок Германии - 5 февраля 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Саарбрюкен – Карлсруэ на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саарбрюкен и Карлсруэ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саарбрюкен и Карлсруэ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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