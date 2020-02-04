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Кайзерслаутерн - Фортуна Дюссельдорф

Кубок Германии - 4 февраля 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Кайзерслаутерн – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 4 февраля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Boris Schommers или Уве Рёслер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайзерслаутерн и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кайзерслаутерн и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

