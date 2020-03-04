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Байер - Унион Берлин

Кубок Германии - 4 марта 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Байер – Унион Берлин на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Питер Бош или Урс Фишер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Унион Берлин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Байер и Унион Берлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

