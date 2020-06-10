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Бавария - Айнтрахт Франкфурт
Кубок Германии - 10 июня 2020
Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! 10 июня 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Дитер Флик или Ади Хюттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Айнтрахт Франкфурт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Бавария» всерьез задумывалась над треблом: чемпионат уже у них в руках, до возобновления ЛЧ еще пару месяцев, а вот за кубок бороться нужно уже сейчас. «Айнтрахт» не забыл финал кубка-2018 и готов выпереть мюнхенцев из розыгрыша за шаг до финала. Получится ли у них? Узнаем вместе на Eurosport,ru.