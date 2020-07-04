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Байер - Бавария
Кубок Германии - 4 июля 2020
Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Байер – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Петер Бош или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Байер и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Оформят ли мюнхенцы золотой дубль? Как проявит себя Хаверц? Покорится ли «Баварии» рекордный 20-й кубок? Все это вы узнаете из онлайн-трансляции финала Кубка Германии на Eurosport.ru. Присоединяйтесь!