Байер
    -
    21:00
    04.07.20
    Олимпиаштадион
    Бавария Мюнхен
      Кубок Германии • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Байер - Бавария
      Кубок Германии - 4 июля 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Байер – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Петер Бош или Ханс-Дитер Флик? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Байер и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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