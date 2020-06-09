Саарбрюкен
    -
    21:45
    09.06.20
    Hermann-Neuberger-Stadion
    Байер
      Кубок Германии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Саарбрюкен - Байер
      Кубок Германии - 9 июня 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Саарбрюкен – Байер на Eurosport.ru! 9 июня 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Lukas Kwasniok или Петер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саарбрюкен и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Саарбрюкен и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет