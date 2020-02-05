В матче 1/8 финала Кубка Германии встречались «Вердер» и «Боруссия Д».

Бременский клуб открыл счет на 16-й минуте. Гости потеряли мяч у собственной штрафной, и Милот Рашица пробил в ближний угол. Голкипер Роман Бюрки неуклюже отразил перед собой, а на добивании первым был вернувшийся в клуб Дэви Зельке.

К получасу встречи «Вердер» удвоил счет. Леонардо Биттенкурт оказался первым на подборе после выноса дортмундцев из штрафной, подбил мяч в воздух, подстроился и мощно пробил в дальний угол. Получилось очень красиво.

В перерыве Люсьен Фавр выпустил 20-миллионное приобретение Эрлинга Холанна. На 66-й минуте он замкнул передачу с правого края штрафной. Для 19-летнего норвежца это восьмой гол в четырех матчах в Германии, он установил рекорд для клубов Бундеслиги.

Спустя три минуты Юя Осако выдал идеальную разрезающую передачу на Рашицу, а косовар отлично убежал от защитников и пробил в дальний угол.

А на 78-й минуте вышедший на замену Джованни Рейна идеально исчез из-под опеки двоих соперников, пролетел еще одного игрока «Боруссии» и неотразимо пульнул из-за штрафной в дальнюю девятку. 17-летний сын бывшего капитана сборной США Клаудио Рейны стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии.

2:3 – «Дортмунд» проиграл «Вердеру» и вылетел из национального турнира.

Помимо бременцев в 1/4 финала Кубка уже вышли «Шальке», «Айнтрахт» и дюссельдорфская «Фортуна».

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