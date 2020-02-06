«Шальке» обыграл «Герту» в матче третьего раунда Кубка Германии – 3:2.

Игра складывалась очень драматично – хозяева отыгрались с 0:2 и вырвали победу в экстра-таймах, но самая жара случилась по далеким от футбола причинам. 22-летний защитник гостей Йордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Шальке». Тренерский штаб «Герты» уведомил судью о случившемся и попросил принять меры, но реф не стал прерывать игру.

В итоге Йордан расплакался – партнеры утешали молодого футболиста. «Он плакал на поле и не хотел продолжать», – цитирует нападающего «Шальке» Бенито Рамана ESPN.

Через 10 минут после начала экстра-таймов футболист взорвался. Его жестко срубили у боковой линии, и Торунарига влетел в тренера «Шальке» Давида Вагнера. Коуч хотел помочь игроку подняться, но тот схватил ящик с бутылками, швырнул его на землю, отмахнулся от менеджера и вернулся на поле. Судья оставил без внимания обстоятельства и показал футболисту вторую желтую.

Как ни странно, Вагнер после этого эпизода тоже отправился досматривать матч на трибуны.

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