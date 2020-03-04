«Саарбрюкен» выбил «Фортуну» из Кубка Германии и вышел в полуфинал турнира.

Главным героем встречи стал голкипер «Саарбрюкена» Даниэль Бац, отбивший один пенальти в игровое время и еще четыре – в послематчевой серии. Всего командам понадобилось 20 ударов, чтобы определить победителя, «Саарбрюкен» выиграл со счетом 7:6.

«Саарбрюкен» – клуб из четвертой немецкой лиги.

«Саарбрюкен» – двукратный вице-чемпион Германии (1943, 1952).

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