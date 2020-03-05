«Хопп – мамин сын». Болельщики «Айнтрахта» гениально присоединились к фанатской акции

«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в четвертьфинале Кубка Германии – 2:0.

Фанаты «Франкфурта» вывесили гениальный баннер с месседжем в адрес владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Фанатские организации многих команд Германии критикуют его за обход правила немецкого чемпионата, по которому он владеет более чем 49% акций клуба. 29 февраля фаны «Баварии» чуть было не сорвали матч с «деревенскими» оскорбительным баннером в адрес функционера, на котором было написано: «Дитмар Хопп – все еще сын шлюхи».

Послание болельщиков «Айнтрахта» начиналось примерно так же: «Дитмар Хопп – сын...». После паузы фанаты развернули баннер до конца – получилось безобидно: «Дитмар Хопп – мамин сын».

Другие полуфиналисты – «Бавария», «Байер» и «Саарбрюккен».

Жеребьевка полуфиналов состоится в воскресенье, 8 марта.

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