В новых майках мюнхенцы сыграют уже 10 июня в Кубке Германии.

Мюнхенская «Бавария» официально презентовала домашний комплект игровой формы на сезон-2020/21.

Майки выполнены в традиционных красных цветах. Техническим спонсором остается adidas – в этот раз фирменные три полосы немецкой компании будут красоваться по бокам.

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Новый комплект «Бавария» опробует в день презентации – 10 июня мюнхенцы сразятся с «Айнтрахтом» из Франкфурта в национальном Кубке: следи за матчем с текстовой трансляцией на Eurosport.ru.

Первым финалистом Кубка Германии стал леверкузенский «Байер».

В таблице Бундеслиги «Бавария» на 7 очков оторвалась от «Боруссии» из Дортмунда.

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