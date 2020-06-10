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«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2020/21

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Томас Мюллер представляет новую форму «Баварии»

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
час назад

В новых майках мюнхенцы сыграют уже 10 июня в Кубке Германии.

Мюнхенская «Бавария» официально презентовала домашний комплект игровой формы на сезон-2020/21.

Майки выполнены в традиционных красных цветах. Техническим спонсором остается adidas – в этот раз фирменные три полосы немецкой компании будут красоваться по бокам.

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Новый комплект «Бавария» опробует в день презентации – 10 июня мюнхенцы сразятся с «Айнтрахтом» из Франкфурта в национальном Кубке: следи за матчем с текстовой трансляцией на Eurosport.ru.

  • Первым финалистом Кубка Германии стал леверкузенский «Байер».
  • В таблице Бундеслиги «Бавария» на 7 очков оторвалась от «Боруссии» из Дортмунда.

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