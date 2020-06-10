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Коман клялся завершить карьеру из-за травм. Он сломался в декабре, но снова рвет всех на фланге

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Кингсли Коман

Фото: Imago

Автор:Александр Непраш
через 19 минут

Лишь бы Кингсли не повторил историю Арьена Роббена.

Кингсли Коман – один из самых удачливых футболистов в мировом футболе по части титулов. На счету 23-летнего реактивного француза выступления за родной «ПСЖ», «Ювентус» и «Баварию». С такими местными гегемонами в графе «трофеи» у вингера никогда не было проблем: с момента дебюта на взрослом уровне в сезоне 2012/13, Коман ни разу не заканчивал футбольный год без титула в руках. 15 чашек к 23 годам, финалы ЛЧ и Евро, крепкий контракт с «Баварией» до 2023 года – о чем еще мечтать парню в его возрасте?

Вот только вся его удача заканчивается, когда речь заходит о здоровье футболиста и, в частности, о состоянии его ног. В те же 23 он уже перенес две операции на голеностопе и еще ряд травм на нижней части своего тела. За то время, что Кингсли гоняет в футболке «Баварии», он пропустил 406 дней. Больше календарного года за 5 неполных сезонов француз находился по ту сторону бровки и раз за разом разочаровывался в своем здоровье.

Впервые с серьезной травмой Коман столкнулся в сезоне 2016/17. Тогда Дидье Дешам вызвал парня в расположение сборной, из которого он вернулся с повреждениями лодыжки и колена. Те травмы обернулись для француза не только попаданием в лазарет на два месяца, но и пропуском легендарного для современной России в еврокубках матча – домашняя победа «Ростова» над «рекордмайстером» случилась именно в момент вылета вингера. Дальше Кингсли довольно быстро восстановился и вернулся в старт. Потери были минимальны.

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Следующим нокдауном для молодого француза стала встреча с «Гертой» в середине сезона перед чемпионатом мира. Коман появился на поле со скамейки, но через 9 минут вернулся обратно, только теперь его преследовала адская боль в голеностопе. На этот раз операции Коману избежать не удалось, хотя молодой организм быстро восстановился и уже к концу сезона Кингсли даже вернулся в состав на финал Кубка Германии. Вот только заветная цель пронеслась мимо вингера также быстро, как обычно он убегает от соперников — Дешам проигнорировал молодого футболиста и лишил его возможности обогатить свой золотник кубком ЧМ. Зато Рами, вот, чемпион мира.

Проглотив эмоциональную и физическую боль, француз без золота ЧМ начал готовится к новому сезону. Первый тур Бундеслиги-2018/19 против «Хоффенхайма» мог стать для него трамплином к долгим и счастливым забегам по флангам, однако Нико Шульц еще до перерыва уничтожил карьеру Комана. На тот момент. Кингсли получил по больному голеностопу и все прошлые страдания оказались напрасны – француз пережил операцию и восстановление во второй раз за год и просто эмоционально выгорел.

«Я не буду оперироваться в третий раз – с меня хватит. Если мои ноги не предназначены для такой жизни, придется заняться чем-нибудь еще». «Надеюсь, мне никогда не придется переживать то, через что пришлось пройти. Если понадобится дополнительная операция, я завершу карьеру футболиста». Вот парочка цитат, которые отражают всю боль футболиста, который пережил сложнейшие восстановления в течение одного календарного года, когда ему – всего 21-22 года. Он смог оправится от физической боли, но страх и эмоции твердили, что следующая подобная история навсегда нас лишит реактивного вингера из «Баварии» и сборной Франции.

К сожалению, в декабре минувшего года все мировые СМИ уже могли писать, что Коман завершил карьеру в 23-летнем возрасте. Тогда в матче ЛЧ против «Тоттенхэма» Кингсли открыл счет, а после летел за мячом и просто запнулся о газон. Француз лежал на газоне, закрыв глаза, как делал это в феврале и сентябре 2018 года. Вероятно, в тот момент вингер и был готов завершить все здесь и сейчас, но обследование показало – операции не потребуется. Возможно, игрок осознал, что те слова были сказаны от обиды и успокоившись, он взвесил все «за» и «против». Возможно, он все еще держит слово и тут же завершит карьеру, если столкнется с операционным столом вновь.

Полтора года назад Илья Яшинин оправдал слова Кингсли и заметил, что решение о завершении карьеры может пойти ему на пользу – он как минимум не будет страдать от хронических болей после сорока лет. Как же хорошо, что время все расставило все на свои места и пересечение Дайслера с Команом, о котором говорил Илья, пока невозможно. Ведь видно, что француз все еще кайфует от футбола, ему удается не только давать результат, но и наслаждаться игрой. Сейчас он выдает постоянные забеги со скоростью 35 км/ч – будто кто-то может сказать, что это парень пережил столько к своему возрасту. А его дуэт с молниеносным Альфонсо Дэвисом с противоположного фланга отсылает нас к праймовой связке Роббена и Рибери. Было бы великолепно, если бы сравнения Арьена и Комана остановились на футбольных качествах, и судьба голландца не постигла бы молодого вингера в полной ее мере.

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