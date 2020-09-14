Дуйсбург
    -
    21:45
    14.09.20
    Шауинсланд-Райзен-Арена
    Боруссия Дортмунд
      Кубок Германии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Дуйсбург - Боруссия
      Кубок Германии - 14 сентября 2020

      Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Дуйсбург – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 14 сентября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дуйсбург и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дуйсбург и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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