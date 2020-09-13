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Кайзерслаутерн - Ян Регенсбург

Кубок Германии - 13 сентября 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Кайзерслаутерн – Ян Регенсбург на Eurosport.ru! 13 сентября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кайзерслаутерн и Ян Регенсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кайзерслаутерн и Ян Регенсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

