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Магдебург - Дармштадт

Кубок Германии - 13 сентября 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Магдебург – Дармштадт на Eurosport.ru! 13 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Магдебург и Дармштадт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Магдебург и Дармштадт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

