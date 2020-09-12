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Мюнхен 1860 - Айнтрахт Франкфурт

Кубок Германии - 12 сентября 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем Мюнхен 1860 – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! 12 сентября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мюнхен 1860 и Айнтрахт Франкфурт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Мюнхен 1860 и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

