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1. FC Düren - Бавария

Кубок Германии - 15 октября 2020

Футбол, Кубок Германии. Следите за матчем 1. FC Düren – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 15 октября 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу 1. FC Düren и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются 1. FC Düren и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

